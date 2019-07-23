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Общество

23 августа в Великих Луках откроется книжная ярмарка «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского»

23.07.2019 17:56|ПсковКомментариев: 0

Великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского традиционно приглашает ведущие издательства России на книжную ярмарку «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского», которая приурочена к Дню города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.


23 августа в 11:00 Центральная городская библиотека ждет своих читателей и всех любителей книжных новинок в конференц-зале (Пионерская, д.7) на открытие выставки-ярмарки издательской продукции «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского».
Представят свои новые издания уже известные великолучанам издательства Санкт-Петербурга и Москвы: «Паритет», «Речь», «Росток», «Самокат». Впервые любители книги смогут познакомиться с московским издательством «РуДа». Великолукское «Издательство Ольги Маркеловой» предложит книги серии «Золотые страницы Великих Лук» и книги местных авторов.
Издательство «Паритет» (Санкт-Петербург), созданное в 1992 году, выпускает книги по культуре, искусству и истории, научно-познавательные и энциклопедические издания, серию «Антология поэзии», серию афоризмов, книги о народных традициях и ремеслах, развивающие и подарочные книги для детей, а также книги для совместного чтения с детьми. В создании книг принимают участие профессиональные литераторы, архитекторы, искусствоведы, историки, краеведы, сотрудники музеев.
Издательство «Самокат» (Москва) работает с 1996 года. Издательство «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами и поколениями.
Издательский дом «Самокат» специализируется на издании зарубежной и отечественной детской литературы. В числе авторов, которые сотрудничают с издательством, признанные во всем мире писатели и художники из Франции, Швеции, Финляндии и других стран, обладатели престижных международных премий. «Самокат» работает как с произведениями современных авторов, так и с писателями прошлых лет. Кроме того, «Самокат» издавал в России произведения малоизвестных зарубежных авторов, которые вскоре приобретали известность и мировое признание.
Издательство «Росток» (Санкт-Петербург) основано в 2000 году. Специализируется на художественной, научно-популярной, философской и учебно-методической. В том числе, выпускает ранее не издававшиеся произведения русских поэтов и писателей. Издает не опубликованные ранее произведения великих мастеров слова: З. Гиппиус, Н. Клюева, М. Пришвина В. Розанова, М. Волошина и другие работы крупных ученых - бактериологов, физиологов, биологов, экономистов (С.Н. Виноградского, Э.С. Бауэра, А.Д. Билимовича). Популярными стали серии «Неизвестный ХХ век», «Диалог двух культур».
Издательство «Речь» появилось на свет в Санкт-Петербурге в конце декабря 1999 года. Спустя 10 лет, видя все возрастающий интерес родителей к книгам по воспитанию, издательство решило создавать психологические сказки на все случаи жизни: от слез, от капризов, о желаниях, о ябедах и жадинах, сонные сказки. Ведь маленькому человеку так необходимо объяснить без нотаций и нравоучений, почему одно можно, а другое нельзя. Так появились серии Большая энциклопедия маленького мира, Речь о детях и наборы развивающих карточек. Следующим, вполне логичным, шагом стало переиздание детских книг.
Издательство «РуДа» основано в 2018 году. Специализируется на качественной отечественной литературе. Выпускает книги о путешествиях, приключениях, героике, романтике. В «РуДе» публикуются многие популярные авторы.

23 августа выставка-ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00 в Центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского.
24 августа выставка-ярмарка продолжит свою работу под открытым небом в Библиотечном квартале (ул. Пионерская,7) с 10.00 до 16.00.
Дополнительную информацию о книжной ярмарке можно получить по телефону: 3 - 64 - 59

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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