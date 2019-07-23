Общество

23 августа в Великих Луках откроется книжная ярмарка «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского»

Великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского традиционно приглашает ведущие издательства России на книжную ярмарку «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского», которая приурочена к Дню города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.



23 августа в 11:00 Центральная городская библиотека ждет своих читателей и всех любителей книжных новинок в конференц-зале (Пионерская, д.7) на открытие выставки-ярмарки издательской продукции «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского».

Представят свои новые издания уже известные великолучанам издательства Санкт-Петербурга и Москвы: «Паритет», «Речь», «Росток», «Самокат». Впервые любители книги смогут познакомиться с московским издательством «РуДа». Великолукское «Издательство Ольги Маркеловой» предложит книги серии «Золотые страницы Великих Лук» и книги местных авторов.

Издательство «Паритет» (Санкт-Петербург), созданное в 1992 году, выпускает книги по культуре, искусству и истории, научно-познавательные и энциклопедические издания, серию «Антология поэзии», серию афоризмов, книги о народных традициях и ремеслах, развивающие и подарочные книги для детей, а также книги для совместного чтения с детьми. В создании книг принимают участие профессиональные литераторы, архитекторы, искусствоведы, историки, краеведы, сотрудники музеев.

Издательство «Самокат» (Москва) работает с 1996 года. Издательство «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами и поколениями.

Издательский дом «Самокат» специализируется на издании зарубежной и отечественной детской литературы. В числе авторов, которые сотрудничают с издательством, признанные во всем мире писатели и художники из Франции, Швеции, Финляндии и других стран, обладатели престижных международных премий. «Самокат» работает как с произведениями современных авторов, так и с писателями прошлых лет. Кроме того, «Самокат» издавал в России произведения малоизвестных зарубежных авторов, которые вскоре приобретали известность и мировое признание.

Издательство «Росток» (Санкт-Петербург) основано в 2000 году. Специализируется на художественной, научно-популярной, философской и учебно-методической. В том числе, выпускает ранее не издававшиеся произведения русских поэтов и писателей. Издает не опубликованные ранее произведения великих мастеров слова: З. Гиппиус, Н. Клюева, М. Пришвина В. Розанова, М. Волошина и другие работы крупных ученых - бактериологов, физиологов, биологов, экономистов (С.Н. Виноградского, Э.С. Бауэра, А.Д. Билимовича). Популярными стали серии «Неизвестный ХХ век», «Диалог двух культур».

Издательство «Речь» появилось на свет в Санкт-Петербурге в конце декабря 1999 года. Спустя 10 лет, видя все возрастающий интерес родителей к книгам по воспитанию, издательство решило создавать психологические сказки на все случаи жизни: от слез, от капризов, о желаниях, о ябедах и жадинах, сонные сказки. Ведь маленькому человеку так необходимо объяснить без нотаций и нравоучений, почему одно можно, а другое нельзя. Так появились серии Большая энциклопедия маленького мира, Речь о детях и наборы развивающих карточек. Следующим, вполне логичным, шагом стало переиздание детских книг.

Издательство «РуДа» основано в 2018 году. Специализируется на качественной отечественной литературе. Выпускает книги о путешествиях, приключениях, героике, романтике. В «РуДе» публикуются многие популярные авторы.



23 августа выставка-ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00 в Центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского.

24 августа выставка-ярмарка продолжит свою работу под открытым небом в Библиотечном квартале (ул. Пионерская,7) с 10.00 до 16.00.

Дополнительную информацию о книжной ярмарке можно получить по телефону: 3 - 64 - 59