Общество

В Середкинскую колонию закупили новое швейное оборудование

В рамках расширения производственного потенциала швейного участка исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области (Середка), в июле текущего года, учреждение осуществило закупку 18 единиц швейного оборудования, в числе которых 16 промышленных швейных машин и 2 сабельных раскройных ножа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В настоящее время, приобретенное оборудование поставлено в исправительное учреждение и установлено в помещениях швейного участка, для обеспечения трудозанятости осужденных.

Новые швейные машинки обеспечат бесперебойное исполнение внутрисистемных государственных контрактов, а также позволят оказывать услуги по пошиву швейных изделий для сторонних заказчиков, без препятствий для исполнения контрактов по самообеспечению вещевым довольствием осуждённых.

На сегодняшний день, на участке по пошиву одежды, трудоустроено 24 осуждённых. С начала 2019 года учреждением уже изготовлено более 20 тысяч единиц вещевого имущества, для отбывающих наказание, на общую сумму около 5 миллионов рублей. Рентабельность данного вида трудовой деятельности составляет 10 %.