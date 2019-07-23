Общество

Начальник УМВД России по Псковской области возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников принял участие в траурном митинге, посвященном 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие ежегодно проходит 23 июля на могиле Неизвестного солдата, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Почтить память погибших пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, и. п. главы Пскова Елена Полонская, глава городской администрации Александр Братчиков, руководители правоохранительных органов, ветераны и жители города. Заупокойную литию отслужил настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Теор.

По традиции, в память о всех, кто не вернулся с полей сражений, прогремел оружейный салют. Алексей Овсянников вместе с присутствующими возложил к подножию монумента цветы. Военнослужащие Псковского гарнизона возложили к могиле Неизвестного солдата гирлянду Воинской славы, а затем прошли торжественным маршем.

Завершилось мероприятие минутой молчания.