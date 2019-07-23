Общество

Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве мусорного полигона у станции Шиес

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить учет мнения жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое поручение глава государства дал по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», которое состоялось 16 мая 2019 года.

«Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твёрдых коммунальных отходов», — указывается в документе.

Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 1 сентября текущего года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Как сообщалось ранее, власти этих двух регионов области намерены создать в Архангельской области инновационный экотехнопарк «Шиес» для вывоза и размещения отходов из Москвы. Решение о ввозе отходов из Москвы вызвало в регионе протестные митинги.