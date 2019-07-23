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Общество

Минстрой предложил условия выплаты компенсаций обманутым дольщикам вместо достройки домов

23.07.2019 22:15|ПсковКомментариев: 0

Минстрой России предложил разрешить Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства принимать решения о нецелесообразности финансирования завершения долгостроев, если на это потребуется больше денег, чем на выплату компенсаций дольщикам, сообщает ТАСС. 

Такая норма содержится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Фонд принимает решение о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства жилого комплекса, если сумма предполагаемых выплат гражданам <...> меньше либо равна сумме расходов, необходимых для завершения строительства указанных объектов и для погашения требований кредиторов,<...> за вычетом рыночной стоимости жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений, в отношении которых отсутствуют требования участников строительства», - говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, говорится в записке, Фонд дольщиков может принять решение о нецелесообразности достройки, если по результатам экспертиз на нее потребуется более трех лет.

Также в документе указано, что решение о финансировании принимает наблюдательный совет либо правление Фонда дольщиков.

Если принимается решение о целесообразности финансирования, в нем отдельно должен быть указан объем финансирования за счет компенсационного фонда и имущества, в том числе сформированного за счет имущественного взноса РФ. «Если финансирование мероприятий будет осуществляться не за счет средств компенсационного фонда, решение о финансировании принимается на основании ходатайства субъекта Российской Федерации. Проектом постановления устанавливается порядок определения имущества субъекта Российской Федерации, которое должно быть передано в Фонд <…> для финансирования мероприятий не за счет средств компенсационного фонда. В случае если для финансирования мероприятий будут использоваться средства бюджета субъекта Российской Федерации, такой субъект заключает с Фондом соглашение о передаче соответствующего имущественного взноса», - говорится в пояснительной записке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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