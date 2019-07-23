Общество

Руководитель управления СК по Псковской области принял участие в торжественном митинге

Сегодня, 23 июля, на площади Победы у могилы Неизвестного солдата в честь 75-летия освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков состоялся торжественный митинг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Почтить память павших воинов пришли ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня и другие официальные лица.

По традиции торжественный ритуал начался с заупокойной литии, которую в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, отслужил Почетный гражданин города Пскова, настоятель воинского храма благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

Затем все участники траурной церемонии почтили память погибших в военные годы минутой молчания.

После гимна РФ и троекратного оружейного салюта к могиле Неизвестного солдата участники митинга возложили гирлянду воинской Славы, цветы и венки. В ходе торжественного ритуала цветы также были возложены к стеле «Псков — Город воинской славы».

В завершение воины Псковского гарнизона прошли перед могилой Неизвестного солдата торжественным маршем.

Кроме того, 6 июля 2019 года спортсмены из Псковской областной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма», в которую входит сотрудник следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, совершили восхождение на высочайшую вершину России и Европы – Эльбрус. Взятие вершины спортсмены приурочили к знаменательной дате – 75-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Потомки псковичей, отчаянно сражавшихся за Родину, в результате 13-часового восхождения покорили Эльбрус, посвятив данное спортивное мероприятие всем воинам, погибшим за веру и Отечество, что также является подарком любимому городу в честь его 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, что 22 июля 1944 года войска 42-й армии 3-го Прибалтийского фронта перешли в наступление на Псков. Утром 23 июля 1944 года в результате тяжелых уличных боев Псков был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков, которые рассматривали Псков как опорный тыловой район для немецкой группы армий «Север». Завершилась самая продолжительная оккупация в истории нашего города. Приказом Верховного Главнокомандующего частям и соединениям, особо отличившимся при освобождении Пскова, было присвоено почетное наименование «Псковских». После оккупации Псков был практически полностью разрушен: из 3 тысяч жилых домов сохранилось около 15%.