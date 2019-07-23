Общество

Псковичи вспоминают святую княгиню Ольгу

24 июля отмечается День святой равноапостольной княгини Ольги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», сегодня в честь памятной даты состоится крестный ход от храмов Пскова на Вечевую площадь, а после него в Псковском кремле у Троицкого собора пройдет торжественный молебен.

В рамках Первого псковского международного фестиваля колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги участников мероприятия во время крестного хода до Вечевой площади на территории Псковского Кремля будут сопровождать звоны на колокольнях псковских храмов.

В полдень в среду на колокольне Свято-Троицкого собора начнется звон-концерт. Программу фестиваля завершит научно-практическая конференция в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета. Тема: история колоколов города Пскова. Вход на конференцию свободный.

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга, в святом крещении Елена, происходила из рода Гостомысла, по совету которого призваны были варяги княжить в Новгороде. Родилась в Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских. В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила на себя бремя государственного служения при трехлетнем сыне Святославе.

Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного паломничества и дипломатической миссии отправилась в Царьград, где с почетом была принята императором Константином VII Багрянородным. Ее поразило величие христианских храмов и собранных в них святынь. Таинство крещения над нею совершил Патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником стал сам император. Имя русской княгине наречено было в честь святой царицы Елены, обретшей Крест Господень. Патриарх благословил новокрещенную княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Животворящего древа Господня с надписью: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».

По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы: во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске, храм во имя Святой и Живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше «Лучем Трисиятельного Божества» — на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча». Преставилась святая княгиня Ольга в 969 году, завещав открыто совершить погребение ее по-христиански. Ее нетленные мощи покоились в десятинной церкви в Киеве.