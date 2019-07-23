Общество

Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения

Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги, пишут«Известия». Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время определиться с тем, какую именно информацию микросхемы будут содержать.

Отмечается, что для чипа разработана новая система защиты от несанкционированного доступа к содержимому на основе отечественных шифровальных алгоритмов. Микросхема универсальна и может применяться не только для паспорта, но и для других электронных документов.

В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) подчеркивают, что применяемые сейчас чипы, в частности в загранпаспортах, могут хранить до 72 килобайт информации. Новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.

«Мы создали такую конструкцию ячейки, что размер чипа и его защищенность остались прежними, а максимально возможный объём загружаемых данных повысился вдвое. Важно, что наше изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента - 180 нанометров», - рассказал главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов.