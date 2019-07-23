Общество

Эксперты выяснили у россиян, какой отдых они считают идеальным

Россияне моложе 24 лет чаще других называли идеальным отпуск продолжительностью в 14 дней. В сезон отпусков исследовательский центр порталаSuperJobвыяснил у россиян, какой отдых они считают идеальным. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Итак, наиболее популярная продолжительность отпуска - 4 недели (31% опрошенных). 2 и 3 недели считают идеальной продолжительностью отдыха по 21% россиян. Более 4 недель мечтают отдыхать 15% опрошенных. 10 дней достаточно лишь 4% респондентов.



По данным SuperJob молодежи до 24 лет чаще других достаточно 10-14 дней, чтобы восстановить силы (36%). Половине россиян старше 25 лет (50%) необходимо 4 недели и более.



Своим любимым видом отдыха представители экономически активного населения страны чаще всего называли путешествие по другим городам и странам (29%). Пляжный отдых предпочитают 23%. В деревне и на даче предпочитают проводить отпуск 13% респондентов. Рыбалку, турпоходы и домашних отдых назвали по 7% опрошенных, экскурсии - 5%, круиз - 3%.



Гендерные предпочтения: женщинам больше нравятся путешествия, пляжи и экскурсии, мужчинам - рыбалка и туризм. Респондентам старше 45 лет чаще других по вкусу путешествия и рыбалка, а молодежи - дача и домоседство (вероятно, подобная ситуация связана с невысокими окладами молодых специалистов).



Рассуждая об идеальном месте для проведения отпуска, большинство респондентов называли различные зарубежные страны. Отдых в России предпочитают 12%: «Наша страна огромна и интересна!»; «Родителей редко вижу, скучаю». Чаще всего россияне мечтают об отпуске на Черноморском побережье, посещении Байкала, Камчатки, Алтая, а также турах в Карелию. На необитаемом острове или на Мальдивах хотели бы отдохнуть по 6%. США манят каждого двадцатого россиянина (5%). Италию назвали также 5% опрошенных. 4% россиян считают идеальным отпуск, проведенный дома, «рядом с близкими, родными и самыми любимыми». Испанию, Францию и ОАЭ назвали по 3%. Крым популярен у 2%. В Австралии, Греции, Таиланде, Турции, Японии, на Кубе или на Бали хотели бы провести отпуск по также 2% опрошенных. Столько же россиян предпочитают круизы.



Результаты опроса Superjob показывают, что женщины в качестве места для идеального отпуска чаще предпочитают Мальдивы, Францию, Бали, Италию и ОАЭ, мужчины - США.



Считается, что отдыхать несколько раз в год по 7-14 дней лучше для здоровья и эмоционального состояния, чем однократно брать 28 дней отпуска. Россияне осознают преимущества нескольких отпускных периодов в году:2 недельный отпуск в 2013 годубыл менее популярен, чем сегодня (17 и 21% соответственно), а вот отдых более 4-недель предпочитали чаще (20% против 15% сейчас). Россияне стали чаще называть свою страну идеальным местом для проведения отпуска: 7% 6 лет назад и 12% сегодня.