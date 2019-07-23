Общество

Росприроднадзор предложил значительно повысить штрафы за экологические нарушения

Штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы, и их необходимо значительно повысить. Об этом рассказала«Известиям»глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Сейчас они (штрафы - ред.) в среднем составляют 5-20 тыс. рублей. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн с возможностью приостановки деятельности предприятия. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. Для физических лиц - 5 тыс. - 50 тыс. рублей», - заявила Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, контроль за экологией будет наращиваться, и отношение граждан к существующим проблемам тоже изменится. При том, что уже сейчас запрос в обществе на изменения в экологии очень высок.

По прогнозу главы ведомства, «через два года человек сам не захочет оставлять мусор где-нибудь в лесу».