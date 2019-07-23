Общество

Курилки в аэропортах хотят сделать платными

Законопроект о возвращении комнат для курения в аэропорты будет сопровождаться нововведением. А именно - депутаты планируют сделать их платными, пишут«Известия».

Так, по словам первого зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Олега Нилова, функционирование таких комнат можно назвать бизнесом, за который курильщики должны платить.

Пока поправки к закону полностью не готовы, трудно сказать, сколько будет стоить вход. Но по мнению одного из депутатов, цена за подобное «удовольствие» должна варьироваться от 50 до 100 рублей.