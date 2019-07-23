Общество

После вмешательства прокуратуры в Стругокрасненском районе очищены прилегающие к лесу земельные участки

Прокуратура Стругокрасненского района с привлечением сотрудников ОНД по Плюсскому и Стругокрасненскому районам УНД ГУ МЧС России по Псковской области, а также КУ «Струго-Красненское лесничество» провела проверки исполнения требований Правил противопожарного режима органами местного самоуправления и предприятиями района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой района в весенне-летний период 2019 года, установлено, что в нарушение действующего законодательства земельные участки, на которых расположены здания и сооружения администрации ГП «Струги Красные», ГБУЗ «Струго-Красненская межрайонная больница», ЗАО ДСПМК и ООО «Стромпесок», в месте прилегания к лесному фонду захламлены кучами пожнивных и порубочных остатков, валежника, бытового мусора, остатками сухой травянистой растительности, что может привести к возникновению лесных пожаров.

В этой связи прокурором района в адрес руководителей предприятий и учреждений внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, прилегающие к лесному фонду земельные участки очищены, ряд ответственных за противопожарную безопасность лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.