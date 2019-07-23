Общество

Михаил Ведерников: Пусть история святой княгини Ольги вдохновляет и направляет вас на благие дела

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем святой равноапостольной княгини Ольги.

«Княгиня Ольга, пожалуй, самая известная уроженка Псковской земли. Она сыграла ключевую роль в становлении культурной, духовной и государственной жизни Киевской Руси, и стала одним из важнейших символов православной веры.

Ее фигура вызывала интерес во все времена. Она первая христианская правительница Руси, героиня средневековых сказаний, любящая мать и жена, чью верность неоднократно воспевали в художественных произведениях.

Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в религиозной и культурной жизни города. Выбирая между всеми историческими личностями в конкурсе «Великие имена России», именно ее имя выбрали псковичи для названия нашего аэропорта.

Отдавая дань уважения ее памяти, мы сохраняем преемственность традиций и переносим в будущее наше общее культурное наследие.

Поздравляю всех жителей Пскова с праздником и желаю всем счастья, любви и благополучия. Пусть история святой княгини вдохновляет и направляет вас на благие дела», - говорится в тексте поздравления.