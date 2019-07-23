Общество

Прокуратура отмечает рост нарушений при организации питания в образовательных учреждениях Псковской области

Сегодня, 24 июля, в прокуратуре Псковской области состоялось расширенное заседание коллегии ведомства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заседание прошло с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, а также представителей судебных и правоохранительных ведомств региона.

Как сообщили на заседании, в первом полугодии выявлено более 1500 нарушений закона при осуществлении надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, 361 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения внесенных представлений, возбуждено 5 уголовных дел.

По сообщению прокуратуры, в настоящее время по-прежнему остро стоит проблема обеспечения безопасности образовательных учреждений.

Нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства также широко распространены в образовательных учреждениях Псковской области.

Представители ведомства отмечают рост нарушений при организации питания детей, как в образовательных учреждениях, так и в заведениях здравоохранения и соцобслуживания.