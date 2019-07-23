Общество

Михаил Ведерников считает проблемными вопросами в регионе обеспечение жильем детей-сирот и рост подростковой преступности

Прокуратура региона - это не просто надзирательный орган, а ведомство, позволяющее оперативно находить проблемные точки в деятельности региона. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников сегодня, 24 июля, на расширенном заседании коллегии прокуратуры Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил за конструктивное взаимодействие сотрудников прокуратуры.

По словам губернатора, основными проблемами в регионе являются обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и рост подростковой преступности.

Губернатор отметил, что в регионе каждый год возрастает число квартир, предоставляемых детям-сиротам: в 2017 году было выделено 88 квартир, в 2018 году - 112, а уже к 2019 году количество возросло до 162 квартир.

Губернатор отметил, что принимаются меры, чтобы квартиры детям-сиротам выдавались не только по месту рождения, но и по месту проживания.

В настоящее время в регионе наблюдается рост числа сирот, ожидающих получение жилой площади в очереди, число судебных исков неуклонно возрастает.

По словам губернатора, в два раза выросла подростковая преступность в Псковской области. Власти принимают все меры, для профилактики подростковых нарушений закона.

«Со своей стороны за два года мы полностью перезагрузили молодежную политику», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что администрация области гарантирует быть ответственным партнером, только общими усилиями можно решить поставленные задачи.