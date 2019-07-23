Общество

В очереди на квартиру в Псковской области стоит более 2 тысяч детей-сирот

По состоянию на 1 июля в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, включено 2365 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, которые ранее относились к такой категории, однако до 23 лет не реализовали свои жилищные права. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщили сегодня, 24 июля, на расширенном заседании коллегии прокуратуры Псковской области.

По словам представителей прокуратуры, из указанного количества 1730 человек достигли 18 лет, но не получили жилье связи с недостаточностью бюджетных средств на их приобретение.

В ходе заседания было отмечено, что обеспечение жильем указанных категорий граждан идет крайне медленными темпами.

Так, в 2018 году жилье предоставлено 112 лицам, в 2019 - планируется обеспечить жильем 224 лица. В настоящее время 83 человека получили полагающееся им жилье.