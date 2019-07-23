Общество

Более чем на 190% увеличилось число тяжких преступлений, совершенных подростками в Псковской области

Более чем на 190% увеличилось количество особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними в Псковской области. Об этом сообщили сегодня, 24 июля, на расширенном заседании коллегии прокуратуры Псковской области.

Глава региональной прокуратуры Сергей Белов выразил особую обеспокоенность состоянием подростковой преступности в области. По его словам, преступления в текущем году совершили 140 подростков.

Так, значительный рост подростковой преступности зафиксирован на территории Пскова и Великих Лук, Островского, Печорского и Пыталовского районов.

В ходе заседания было отмечено, что совершено 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди подростков.