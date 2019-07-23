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Общество

С начала года жертвами клещей в Псковской области стали 3213 человек

24.07.2019 11:25|ПсковКомментариев: 0

За период с 17 по 23 июля в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с укусами клещей обратились 228 человек, из них 43 ребенка. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии области Сергей Никифоров, всего с начала года жертвами  клещей в регионе стали 3213 человек, в том числе 752 ребенка.

За неделю больше всего пострадавших от клещей выявлено в городе Пскове - 69 человек, в том числе 17 детей; Невельском районе - 17 человек, в том числе 2 ребенка; Печорском районе - 15 человек, в том числе 5 детей; Опочецком районе - 14 человек, в том числе 1 ребенок;

С 17 по 23 июля случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Бежаницкого и Пыталовского районов.

Иммуноглобулин введен 6 детям (г. Великие Луки - 1 ребенок, г. Псков - 4 ребенка, Невельский район - 1 ребенок).

Акарицидные обработки на территории Псковской области за период с 17 июля по 23 июля на территории Псковской области проведены на площади - 1,5 га.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 160 клещей. 39 клещей оказались заражены клещевым боррелиозом, 6 - моноцитарным эрлихиозом.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает,  что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз, и призывает жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, соблюдать меры профилактики.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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