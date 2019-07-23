Общество

После вмешательства прокуратуры зарплата 43 псковичей увеличена до МРОТ

В Псковской области благодаря деятельности прокуратуры ликвидирована задолженность по зарплате в размере более 10 млн рублей. Об этом сообщили сегодня, 24 июля, на расширенном заседании коллегии прокуратуры Псковской области.

Руководитель региональной прокуратуры Сергей Белов отметил, что ведомство ведет активную работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих организаций. В текущем году исключено 6 таких организаций, все они имели задолженность по выплате зарплаты свыше 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что благодаря вмешательству прокуратуры удалось обеспечить увеличение до МРОТ заработной платы 43 работникам в регионе.