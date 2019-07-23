Общество

После трагедии под Хабаровском в палаточных лагерях Псковской области прошли профилактические мероприятия

23 июля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведены практические тренировки по отработке действий по эвакуации в случае возникновения пожара с отдыхающими в детских палаточных лагерях «Кот и Дуб» и «26 Кутузовский лагерь «Русь», расположенных в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

С отдыхающими проведены беседы, в ходе которых до них доведены правила безопасного отдыха детей в летний период, поведения в природной среде, а также действия при возникновении или угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей. Изучены основные требования пожарной безопасности и правила пользования первичными средствами пожаротушения, доведены номера оперативных служб спасения, распространены информационные листовки.

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В рамках профилактического мероприятия проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности с персоналом палаточных лагерей. Организовано размещение наглядной агитации на информационных стендах.