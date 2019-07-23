Общество

Участники опроса на ПЛН выразили тревогу по поводу судьбы автопарка Пскова

Большинство участников опроса на сайте Псковской Ленты Новостей испытывают тревогу в связи с частой сменой руководства ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». По их мнению, постоянные перестановки не идут на пользу предприятию. Об этом, отвечая на вопрос «Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?», заявили более 50% респондентов. Всего по итогам опроса, проводившегося в июле на сайте ПЛН, было получено 515 ответов.

Более 22% опрошенных ждут от нового руководства госпредприятия повышения качества услуг при сохранении стоимости проезда.

Каждый пятый (20%) не ждет ничего, полагая, что псковскому автопарку в его нынешнем состоянии ничего не поможет.

Более пяти процентов участников опроса выразили надежду на то, что при новом директоре будет меньше скандалов и сомнительных новаций.

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Продолжения политики прежнего руководства ждут менее 0,6% респондентов. По их мнению, у Николая Киянца были дельные предложения и свежие идеи.

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Напомним, в июле стало известно об уходе с поста директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца. Менеджер, ранее работавший в Москве, возглавил псковский автобусный парк в прошлом году. Его деятельность регулярно подвергалась критике как со стороны сотрудников предприятия и профсоюзных деятелей, так и со стороны пассажиров. В конце прошлого года в центре Пскова прошел митинг против политики, проводимой новым руководством автопарка, в том числе против привлечения частных перевозчиков («СтарТранс») к работе на маршрутах, которые ранее обслуживало псковское предприятие. В июне этого года Николай Киянец выступил с предложением в очередной раз увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Пскова до 27 рублей. Данная инициатива вызвала резко отрицательную реакцию со стороны общественности. Большинство участников опроса на сайте ПЛН высказались категорически против подобных методов решения проблем предприятия.