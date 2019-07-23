Общество

Специальные звания получили восемь сотрудников псковского МЧС

В честь 75-летия со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на территории пожарно-спасательной части №1 города Псков прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, руководство и личный состав ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Обращаясь к присутствующим, начальник Главного управления поздравил всех со знаменательным днем и отметил, что 23 июля – особенный день для псковичей. «Мы вспоминаем тех людей, которые освободили Псков от немецко-фашистских захватчиков. Мы вечно будем благодарны им за то, что они разгромили врага и подарили нам свободу», - отметил Валерий Филимонов.

По традиции, в праздничный день состоялась церемония вручения очередных специальных званий. Восемь человек личного состава ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» получили звания среднего начальствующего состава. Поздравляя сотрудников с этим событием, начальник Главного управления Валерий Филимонов пожелал им с честью и достоинством носить офицерские погоны.