Общество

Консультации по пенсионным вопросам жители Псковской области могут получить через аккаунты ПФР в социальных сетях

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области приглашает псковичей зайти на страницы ведомства в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, осуществив подписку на страницы Отделения ПФР в соцсетях, любой пользователь интернета может получать информацию об основных событиях, связанных с пенсионной системой России, свежие новости ПФР, а также получить подробную консультацию специалиста ПФР.

Консультировать граждан через социальные сети специалисты ПФР смогут только по общим вопросам, информацию о персональных данных – состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных баллов псковичи могут узнать через «Личный кабинет гражданина»на сайте ПФР

Группа ОПФР по Псковской областив Facebook

Группа ОПФР по Псковской областив ВКонтакте

Страница ОПФР по Псковской областив Twitter

Кроме того, напомним, теперь гражданам доступно мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android, через которое можно в электронном формате взаимодействовать с Пенсионным фондом по многим вопросам и получать госуслуги, не обращаясь лично в клиентскую службу.