Псковский мясокомбинат наградил победителей летней суперакции

Псковский мясокомбинат наградил победителей летней акции ценными призами и подарками.
А вот покупательницу из Палкино ждала двойная удача: она выиграла пылесос и продуктовую корзину за репост.
В числе других подарков - более 10 продуктовых корзин.
Для участия в розыгрыше было достаточно с 17 июня по 16 июля совершить покупку и зарегистрировать купон о покупке на сайте производителя.
Сроки проведения акции: с 17 июня по 16 июля 2019 года. Количество призов ограничено. Организатор акции - «Псковский мясокомбинат». Реклама не является публичной офертой.