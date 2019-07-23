Общество

Псковский мясокомбинат наградил победителей летней суперакции

Псковский мясокомбинат наградил победителей летней акции ценными призами и подарками.

Главный приз - телевизор - получил покупатель из Острова. Велосипед достался жителю Пскова.

А вот покупательницу из Палкино ждала двойная удача: она выиграла пылесос и продуктовую корзину за репост.

В числе других подарков - более 10 продуктовых корзин.

Для участия в розыгрыше было достаточно с 17 июня по 16 июля совершить покупку и зарегистрировать купон о покупке на сайте производителя.

Сроки проведения акции: с 17 июня по 16 июля 2019 года. Количество призов ограничено. Организатор акции - «Псковский мясокомбинат». Реклама не является публичной офертой.