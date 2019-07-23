Общество

Михаил Ведерников призвал глав районов Псковской области подобрать помещения под проектные офисы «Команды 2018»

Проектный офис «Команды 2018» проведет в 13 муниципалитетах Псковской области выездные мероприятия по гранту Росмолодежи. Губернатор региона Михаил Ведерников назвал эту работу возможностью для аудита ситуации и создания проектных офисов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение сегодня, 24 июля, он озвучил на совещании с главами муниципальных районов и городских округов области.

«Наш региональный проектный офис показывает достаточно эффективную работу, в рамках которой запущено несколько хороших и важных инициатив. Наша позиция – нужно сформировать активы молодежи и не только в муниципалитетах Псковской области. Нужно подобрать помещения под проектные офисы на местах. Можем вместе подумать над проведением ремонта этих площадок. Чем больше их будет, тем эффективнее мы сможем заниматься проектной работой и участвовать в различных грантовых конкурсах», - заявил Михаил Ведерников.

Говоря о грантах, он упомянул, что осенью по линии Минпросвещения будет запущен грант на создание негосударственных детских садов. Предполагается выделение средств - около 100 тысяч рублей на одного ребенка. Губернатор заявил, что это позволит привлечь к этому направлению частные инвестиции.