Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.
Ведущая программы Любовь Кузнецова поговорит с гостем о работе детских оздоровительных лагерей, подготовке псковских школ к новому учебному году, развитии социальной инфраструктуры Пскова и планах реорганизации футбольного клуба «747».
Вопросы Александру Коновалову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.