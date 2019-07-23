Общество

Псковский молодежный центр провел православно-краеведческую экспедицию в Островском районе

В период с 9 по 24 июля Псковский городской молодежный центр провёл молодежную волонтерскую православно-краеведческую экспедицию в Островском районе, в которой приняли участие дети из многодетных семей и воспитанники детских домов. Всего в село Владимирец отправились 30 человек, среди которых 21 подросток.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, участники экспедиции оказали помощь в хозяйственных работах Свято-Введенскому женскому монастырю: убирали территорию, собирали сено, заготавливали дрова, помогали на огородах.

Оказавшись без интернета и сотовой связи, участники экспедиции тратили свободное время на общение, мастер-классы и активные игры на свежем воздухе. Кроме того, для ребят провели экскурсию по монастырю.