Общество

Надежда Бабкина опубликовала обнаженное фото

69-летняя Надежда Бабкина удивила поклонников провокационным кадром, пишет «СтарХит».

Снимок Надежды Бабкиной, на котором певица голой позирует в ванной, а ее тело прикрывает мыльная пена, стал, пожалуй, самым обсуждаемым кадром в звездном Instagram за последние сутки. «Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!» - подписала фото Бабкина.

Подписчики были удивлены смелостью 69-летней певицы. «Ух ты! Суперски! Надежда, умница! Расслабляйтесь, кайфуйте!», «Похоже, немецкие ученые правы, говоря о последнем всплеске женской сексуальности в 70 лет. Отличное фото», - отметили поклонники Бабкиной.

Надежда Бабкина прилетела в Барнаул, где проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Гостей ждет насыщенная программа, которая будет включать в себя около 50 мероприятий. Зрителям покажут спектакль по мотивам произведений Василия Шукшина «Калина красная», в котором примут участие Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Вячеслав Манучаров, а также Надежда Бабкина и артисты театра «Русская песня». Мероприятие пройдет завтра.

Недавно Бабкина побывала в отпуске вместе с гражданским мужем Евгением Гором. Пара наслаждалась природой Кипра. Многие считают, что за много лет совместной жизни с певицей мужчина заметно постарел, хоть и младше Бабкиной на 30 лет.

Оформить отношения за годы, проведенные вместе, они так и не решились. «Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютно вольной птицей», - делилась Надежда.

Многие осуждают отношения Бабкиной и Гора, но она не обращает на это внимания. Звезда не чувствует себя на 69 лет, ведет активный образ жизни. А Евгений поддерживает ее во всем. «Он меня всегда хвалит. Говорит, какая я хорошая, красивая, талантливая. Это очень приятно», - признавалась артистка.