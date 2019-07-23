Общество

Александр Коновалов: За один год проблему с детскими садами не решить

К первому кварталу 2020 года два больших детских сада на улице Звездной и в поселке Борисовичи, а также ясельная пристройка к детскому саду «Снегирек» должны начать функционировать. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямой эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Напомним, 1 декабря образовательные учреждения должны быть сданы, затем начнет работу лицензионная комиссия.

По словам Александра Коновалова, за один год проблему с детскими садами в регионе не решить.

Спикер подчеркнул, что масштабное строительство образовательных учреждений осуществляется в рамках программных мероприятий нацпроекта «Демография».

В этом году должны определиться подрядчики на строительство детского сада на Алехина, который планируется открыть в 2020 году, а также планируется пристроить ясельный блок к детсаду «Золотой ключик» на 80 мест.

По словам Александра Коновалова, потребность в 3 тыс. ясельных мест нужно удовлетворить обязательно.