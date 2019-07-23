Общество

Детский сад на 140 мест может появиться на улице Кузнецкой в Пскове

Детский сад на 140 мест может появиться на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Спикер уточнил, что участок для нового детского сада располагается вблизи Дома детского творчества, и он находится в региональном ведомстве. В данный момент за него «борются», подчеркнул Александр Коновалов.

«Детский сад на 140 мест, несомненно, улучшил бы ситуацию в центральном микрорайоне», - выразил уверенность заместитель главы администрации Пскова.