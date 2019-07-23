Общество

Более 50 млн рублей выделено на подготовку городских школ к новому учебному году

Более 50 млн рублей выделено на подготовку городских образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Каждая школа получила определенную сумму на ремонтные работы. Александр Коновалов рассказал, что во многих школах идет активная замена оконных конструкций, ремонтируются классы и санузлы, которые, по словам спикера, «в некоторых школах далеки от идеала».

Не обходят вниманием и мероприятия, имеющие антитеррористическую направленность, к примеру, установка тревожных кнопок.