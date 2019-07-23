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Общество

Метеорологи прогнозируют аномальное похолодание в европейской части России

24.07.2019 14:45|ПсковКомментариев: 0

По прогнозу метеорологов, в воскресенье, 28 июля, в европейской части России начнется быстрое похолодание, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что пятница и суббота будут очень теплыми благодаря скандинавскому антициклону и потокам теплого воздуха с юга.

«В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло назад, к западным границам. Если на юге просто спадет жара и температура станет более комфортной, то в средней полосе и на севере европейской России будет очень прохладно - значения средней суточной температуры в начале следующей недели от Кольского полуострова до Средней Волги не дотянут до нормы 4-7 градусов, от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала - 8-10 градусов», - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, прохладная погода в европейской части России сохранится 29 июля.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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