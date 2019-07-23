Общество

«Почта России» сможет делать почтовые переводы до 15 тыс. руб. без личного присутствия клиента - законопроект

Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который позволяет ФГУП «Почта России» проводить почтовые денежные переводы на сумму не более 15 тыс. рублей без личного присутствия клиента.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет «Интерфакс».

В пояснительной записке говорится, что согласно действующему законодательству организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физических лиц при отправке или получении ими почтовых переводов независимо от суммы такого перевода. Законопроект предоставляет «Почте России» возможность проведения упрощенной идентификации клиентов при переводе на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей.

Основное отличие обычной идентификации от упрощенной в том, что при упрощенной идентификации нет необходимости личного присутствия клиента. Достаточно предоставить фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.

«Предоставление организациям федеральной почтовой связи возможности проведения упрощенной идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств, создаст условия для дальнейшего развития данного вида услуг почтовой связи, в том числе путем внедрения цифровых продуктов и сервисов, а также позволит снизить затраты организаций федеральной почтовой связи», - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.