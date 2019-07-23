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Замгубернатора Псковской области Татьяна Баринова: Чтобы кадры приходили на муниципальную службу - им нужна нормальная зарплата

Чтобы в муниципалитетах работали квалифицированные кадры - нужно таким специалистам поднять зарплату. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова заявила 24 июля на совещание по вопросу оплаты труда муниципальных служащих и лиц, заменяющих муниципальные должности. На этом совещании собравшиеся обсуждали новый законопроект по увеличению оплаты труда муниципальным служащим.

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил четкие задачи, что, в связи с разработкой нового закона по оплате труда муниципальным служащим, мы должны обязательно предусмотреть, чтобы зарплата была с увеличением. Не допустить, чтобы была ниже МРОТ,- отметила Татьяна Баринова. - И обязательно надо, в рамках действующих законов, подготовить экономическое обоснование, чтобы при подготовке нормативного документа у нас были все расчеты не только по каждому муниципальному образованию, но и по каждому поселению, по действующей системе оплаты труда. То есть - концептуально».

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Кроме того, Татьяна Баринова добавила, что работа, предусмотренная обозначенным законом, уже началась, но когда будут производиться расчеты в отношении поселений - понадобится помощь глав районов. Также Татьяна Баринова подчеркнула, что Михаил Ведерников поручил разработать новые подходы в отношении пенсионного обеспечения.

«Поставлен перечень необходимых задач, чтобы квалифицированные кадры приходили на муниципальную службу. И, в первую очередь, для этого нужна достойная заработная плата», - заключила замгубернатора.