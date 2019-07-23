Общество

Опочецкие юнармейцы приняли участие в открытии памятной доски на месте гибели экипажа танка КВ-1

Сегодня юнармейцы Опочецкого района приняли участие в открытии памятной доски на мемориале на месте гибели экипажа танка КВ-1, в 19 километрах от Опочки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, юнармейцы возложили цветы и зажгли свечи памяти. А также приняли участие в акции «Преклони колено».

Перед ребятами выступил и поделился воспоминаниями участник боевых действий в годы Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель РСФСР Виктор Парамонов.

Тяжелый танк КВ-1 (заводской № 4777) входил в состав 42 танковой дивизии 21-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта. По документам танк был потерян 7 июля 1941 года на шоссе Себеж - Опочка.

Согласно информации из отчетных документов 21 механизированного корпуса, на марше «…19 км не доезжая Опочки» у танка лопнул маслопровод. В ходе ремонта экипаж и ремонтная бригада приняли бой с вышедшими на шоссе немцами. Танк был взорван, экипаж (командир танка лейтенант Иван Бережной, командир орудия старший сержант Николай Сорокин, радист младший сержант Михаил Тарабрин, механик-водитель младший сержант Кузьма Полещук, заряжающий младший сержант Анатолий Белоконский) погиб, а ремонтная бригада понесла потери.

«В 1941 году 20-21 июля после неудавшейся эвакуации мы вернулись в родную Заверняйку из окружения, - рассказал ветеран. - Чуть ниже барского пруда уже стоял танк с оторванной башней. На обочине и внутри - жуткий запах от разлагающихся тел, некая сплошная масса. Позже немцы сняли гусеницы и оттащили технику. Часть траков забрали жители, был такой и в моем сарае. Сам же танк простоял всю войну у дороги и только в 1947 году был разрезан на металлолом».