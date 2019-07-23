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Главы Пушкиногорского района и замглавы администрации Новоржевского района поделились мнением о повышении заплаты муниципальным служащим

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов и замглавы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев поделились мнением о планируемом в регионе повышении заработной платы муниципальным служащим. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, представители муниципальной власти высказались в отношении нового законопроекта, по которому оплата труда муниципальных служащих должна вырасти, 24 июля.

«Хорошо, что создана рабочая группа. Сами главы муниципалитетов смогут предоставлять информацию - это крайне важно, - отметил Александр Баранов. - Зарплата госслужащих и муниципальных служащих - очень разная. А специалистам из муниципалитетов нужно выполнять серьезные задачи! У нас в районе текучесть кадров высокая из-за небольшой оплаты труда, а должны работать профи! А когда будет достойная заработная плата - тогда можно будет требовать высокий результат с наших специалистов тех или иных направлений».

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Сергей Мезенцев же высказался относительно нового законопроекта и решения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова следующим образом: «Спасибо огромное что, что меня пригласили в рабочую группу. Такие решение полезны как для работы областной администрации, так и для работы районных администраций. Повышение зарплаты муниципальным слушающим однозначно даст положительный результат. А то сегодня специалист только научался работать с проектом, как тут же уходит, потому что зарплаты не хватает. И мы ждем молодых и амбициозных, но при этом нельзя раскидываться и старыми кадрами. У последних - огромный опыт, который они смогут передать новичкам».