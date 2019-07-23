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Общество

Новые школы появятся на Запсковье, Юбилейной и в Борисовичах

24.07.2019 16:22|ПсковКомментариев: 2

Новая школа появится на улице Юбилейной в Пскове. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямой эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По словам спикера, в этом году была подана заявка на строительство школы в региональный комитет по образованию, далее заявка будет направлена в Минпросвещения.

В данный момент идут конкурсные процедуры по определению подрядчика на проектирование школы.

Александр Коновалов призвал местных жителей не паниковать, и пояснил, что появление школы только украсит микрорайон.

«То, что говорят горожане, якобы стадион пропадет - я категорически не согласен, вместо поля необустроенного, появится современный стадион», - прокомментировал он.

На данном проекте власти не останавливаются, в настоящее время уже направлена еще одна заявка в региональный комитет по образованию, которая касается строительства еще двух школ-тысячников. За счет федеральных средств планируется построить одну школу на Запсковье, территориально это 14 и 15 микрорайоны, одна школа должна будет появиться в Борисовичах.

По словам Александра Коновалова, городские власти ведут активный диалог с военными ведомствами о передачи порядка 6 га земли в районе улиц Шестака и Доставалова под образовательные учреждения.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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