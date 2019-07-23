Общество

Почтовикам Псковской области повысят зарплату в ноябре 2019 года

Почтовикам Псковской области повысят зарплату в ноябре 2019 года. Об этом сообщил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По словам представителя Почты России, одна из ключевых задач предприятия - создание достойных условий труда, чтобы они гордились своей работой. В планах у главного почтового оператора в течение полутора лет довести уровень оплаты труда работников отделений почтовой связи, осуществляющих перевозку почтовой и письменной корреспонденции, до среднерыночной по сопоставимым профессиям. На повышение доходов сотрудников отделений почтовой связи за этот период будет направлено 11,5 млрд рублей собственных средств предприятия. Всего программа повышения зарплат затронет почти 224 тыс. почтовых работников.

«В результате реализации программы повышения заработных плат работникам отделений почтовой связи они вырастут в среднем на 20%. Наша цель - за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат работников отделений почтовой связи до уровня среднерыночных по сопоставимым профессиям и значительно улучшить условия труда. В Псковской области повышение коснется 1 746 сотрудников почтовиков», - заверил Дмитрий Серебренников.

Не менее важной темой стал план совместных мероприятий до конца 2019 года, согласно соглашению о взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории Псковской области между администрацией Псковской и Псковского филиала Почты России, подписанного в 2018 году. Кроме того, стороны обсудили разработку и внедрение программы поддержки сельских отделений связи, а также открытие новых отделений в регионе.

В завершении встречи Михаил Ведерников отметил, что правительство региона готово оказывать всю необходимую поддержку Псковскому филиалу Почты России. «Повышение зарплаты работников почты - важное событие для всего региона, и мы рады, что Почта России реализует его в Псковской области уже осенью 2019 года. Со своей стороны, мы намерены предоставить льготы по транспортному и земельному налогу, при условии вложения высвободившихся средств в инфраструктуру УФПС Псковской области», – сказал губернатор Псковской области.