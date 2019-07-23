Общество

О готовности Пушкиногорского и Новоржевского района к учебному и отопительному сезонам рассказали руководители муниципалитетов

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов и замглавы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев рассказали о том, как в их муниципалитетах проходит подготовка к учебному и отопительному сезонам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, представители муниципальной власти дали понять, насколько их районы готовы к 1 сентября и зиме.

«У нас опасений в отношении подготовки к отопительному сезону - нет, - отметил Александр Баранов. - Та компания, которая занимается этим, уже достигла высокого процента готовности. Прошлый отопительный сезон прошел без сбоя, от контролирующих организаций замечаний не последовало».

В отношении образовательных учреждений глава Пушкиногорского района подчеркнул, что в муниципалитете идет активная работа, и выразил благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Нам необходимо областное финансовое вмешательство, - добавил Александр Баранов. - Сейчас в нашем школьном спортзале ремонтируют полы, налаживают электричество. Произведен косметический ремонт. Скоро там будут все удобства: проветривание, тепло».

Глава Пушкиногорского района сообщил, что подрядчик закончит работы 25 августа. Замглавы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев же отметил, что его район готов к отопительному сезону - на 80%.

«Котельные все готовы. В двух - проводим ремонт крыш. Движемся вперед! - подметил Сергей Мезенцев. - Что касается водоснабжения и водоотведения - ведутся работы. Делаем все, что можем сделать за счет муниципалитета».

Кроме того, замглавы администрации Новоржевского района добавил, что к 1 сентября ведется ремонт в местной школе: «Спортзал практически готов. Поменяли электропроводку. Сделали ремонт столовой. Теперь дети будут питаться не в соседнем здании, а прямо в школе».