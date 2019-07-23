Общество

В Псковской области проходит всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией»

С целью информирования подрастающего поколения о пользе здорового образа жизни и привлечения их внимания к профессии защитника Родины, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области встретились в Печорском районе с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Стремительный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы рассказали детям о том, что важно вести здоровый образ жизни, поддерживать отличную физическую форму.

Затем спецназовцы продемонстрировали боевые приёмы борьбы, а также элементы силового задержания преступников.

Кроме того, ребята узнали об истории создания войск правопорядка, текущих задачах, стоящих перед Росгвардией и возможности обучения в высших учебных заведениях войск национальной гвардии.

В завершение, росгвардейцы организовали для детей выставку специальных средств состоящих на вооружении спецподразделений.