Общество

Районный следователь рассказал об особенностях расследования преступлений на локальном уровне

В одном из отдаленных от областного центра районов, уже на протяжении 8 лет в режиме 24/7 трудится следователь по особо важным делам Псковского межрайонного следственного отдела Андрей Маевский. В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ, который ежегодно отмечается 25 июля, «районный следователь» поделился своими воспоминаниями о первых шагах и впечатлениях об особенностях расследования преступлений на локальном уровне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, Андрей Маевский - потомственный сотрудник правоохранительных органов. Его отец - пенсионер, старший брат - успешно трудится в Северной столице в отделе по расследованию особо тяжких преступлений против личности.

Свою карьеру Андрей Маевский начал в 2006 году с должности участкового уполномоченного. С тех пор он так и остался трудиться «на земле», дослужившись сперва до начальника отделения дознания, а уже в 2011 году решил попробовать свои силы во вновь созданном ведомстве - Следственном комитете Российской Федерации.

Первое же дело, которое оказалось в производстве у Андрея Маевского, оказалось непростым. В собственном доме обнаружено тело хозяина с множественными ножевыми ранениями, еще один потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу и мало что мог пояснить в тот момент. Но Андрей Маевский принял исчерпывающие меры по установлению мотива совершения преступления и вышел на злоумышленника. К счастью, второй потерпевший несмотря на тяжелые ранения выжил и уверенно опознал виновного.

«Наверное, самое запоминающееся своей жестокостью дело, - вспоминает Андрей Маевский, - было убийство гастрбайтера с Украины. Его изуродованное тело с множественными ранениями и следами термических ожогов найдут в яме, а эксперты позднее насчитают почти 100 ножевых ранений. Проверка на причастность напарника потерпевшего, грамотное использование портативного аппаратно-программного комплекса для криминалистических исследований, позволили извлечь с мобильного телефона злоумышленника файлы, на которых запечатлен момент совершения преступления. В последующем это стало неоспоримым доказательством в суде, и виновный понес заслуженное наказание».

Сейчас наступила летняя пора. Но это не повод расслабляться, так как территория обслуживания Андрея Маевского проходит вдоль излюбленного места отдыха гостей нашего региона, именуемого «псковским морем», а в такое время, как показывают данные уголовно-правовой статистики, количество преступлений увеличивается, а значит наступает не просто лето, а «жаркая пора» в работе.