Общество

Зарплату псковских почтальонов поднимут на 20% в ноябре

Повышение заработной платы псковский почтальонов на 20% произойдет в ноябре этого года. Это станет возможно из-за акционирования предприятия: «Почта России» будет преобразована в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, этот вопрос обсуждался сегодня, 24 июля, в ходе рабочей встречиг Псковской области Михаила Ведерникова с директором Макрорегионального Центра Северо-Запад ФГУП «Почта России» Дмитрием Серебрянниковым.

Стороны обсудили предстоящее индексирование заработных плат сотрудников «Почты России». Псковская область будет одной из первых в России, где это произойдет.

«В Псковской области повышение зарплаты коснется 1,7 тысяч сотрудников. Это положительно скажется не только на уровне материального благосостояния населения, проживающего в сельской местности, но и на уровне собираемости местных налогов в волостях области», - отметил Дмитрий Серебрянников.

«Повышение зарплаты работников почты - важное событие для всего региона. Мы готовы оказать вам всестороннее содействие», - заверил в свою очередь Михаил Ведерников.

Глава региона также выразил готовность рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по транспортному и земельному налогу при условии вложения высвободившихся средств в инфраструктуру УФПС Псковской области.

Представители «Почты России» также отметили положительные результаты по взаимодействию с администрацией Псковской области, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. При поддержке региональных властей удается решать вопросы кадрового дефицита и успешно решается вопрос организации торговли социально значимыми товарами на базе почтовых организаций, что имеет особую значимость для жителей удаленных населенных пунктов.