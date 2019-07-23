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Тут сказочно, если дождя нет - Сергей Безруков поделился впечатлениями от Пушкиногорья

Актер Сергей Безруков на своей странице в соцсети ВКонтакте поделился впечатлениями от Пушкиногорского района, где сейчас проходят съемки фильма «Учености плоды».

«Помните как у Довлатова? Псковские дали... Это дали? На самом деле тут, конечно, сказочно... ну... если дождя нет. Сам факт, конечно, что здесь когда-то жил Александр Сергеевич, впечатляет… и эту красоту он видел каждый день! А у нас тут съемки... Главное с погодой пока везёт. Работаем!» - написал он.

Напомним, съемки фильма проходят на территории Пушкинского музея-заповедника, в частности, усадьбы «Михайловское». Так, «Домик няни» служит съемочной группе «домом Антонова» (героя, прототипом которого стал печально известный Кузьма Афанасьев, назначенный гитлеровцами на должность директора музея и составивший опись музейных ценностей, вывезенных фашистами из Михайловского).

В будущей картине речь пойдет о событиях, которые происходили в Михайловском в годы Великой Отечественной. Эта работа известного режиссера Игоря Угольникова - совместный проект киностудии «Ленфильм», студии «Военфильм», CornerWork. Активную поддержку этой работе намерена оказать администрация Псковской области.

Фото и видео с официальной страницы Сергея Безрукова ВКонтакте