Общество

В Пустошкинском центре образования после представления прокуратуры устранили нарушения пожарной безопасности

По представлению прокурора Пустошкинского района в МБОУ «Пустошкинский центр образования» устранены нарушения пожарной безопасности, которые были обнаружены в ходе проверки в период работы лагеря с дневным пребыванием детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов в тамбуре пищеблока на первом этаже здания допущено размещение мусора, а также хранение инвентаря и материалов в шкафу, установленном на путях эвакуации. Это является нарушением правил противопожарного режима.

В связи с этим прокуратурой района в адрес директора МБОУ «Пустошкинский центр образования» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, пути эвакуации освобождены от мусора, для хранения инвентаря используются иные помещения.