Общество

Обучающая сессия для руководителей органов власти прошла в Пскове

В Пскове состоялась очередная обучающая сессия для команды руководителей государственных и муниципальных органов власти состоялась в Пскове. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы продолжаем системную работу по повышению уровня компетенций и профессиональных знаний наших государственных и муниципальных служащих, от которых во многом зависит качество жизни жителей Псковской области. Сейчас государство выделяет огромные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, цифровых технологий, и чем компетентнее специалисты, тем эффективнее будут расходоваться средства», - написал он.

Глава региона также отметил, что правильно организованные закупки позволяют экономить бюджет, и направлять освободившиеся ресурсы на другие нужды. «Чем больше органы власти будут знать и понимать, что происходит в сфере закупок, о работе антимонопольной службы, о типичных сложностях, с которыми сталкиваются все субъекты РФ, тем лучше и эффективнее они будут выстраивать свою работу в будущем», - добавил он.

Михаил Ведерников поблагодарил руководителя регионального УФАС Ольгу Милонаец, за то, что она целый день посвятила работе с участниками семинара, разъясняя все премудрости антимонопольного закона в сфере госзаказа. «Отдельное спасибо управляющему Псковским отделением СбербанкРоссии Анне Тарасенко за организацию и проведение семинара и Корпоративному университету Сбербанк за интересную программу и обучающие модули», - заключил глава региона.