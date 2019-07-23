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Общество

Работницам на селе захотели сохранить сокращенный рабочий день

25.07.2019 09:07|ПсковКомментариев: 0

Правительство России поддержало законопроект о сохранении 36-часовой рабочей недели для женщин в сельской местности и предоставлении им дополнительного ежемесячного выходного, говорится в официальном отзыве за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Согласно документу, с которым ознакомились«Известия», кабмин одобряет сохранение льгот, предусмотренных еще советским документом «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». Однако чиновники призывают отказаться от предложенной депутатами Госдумы нормы о том, что льготы могут быть предоставлены «в соответствии с коллективным или трудовым договором», сделав их безусловными. Кроме того, в правительстве выступили за сохранение 30-процентной надбавки за разделенный на части трудовой день.

Инициативу о сохранении сокращенной рабочей недели работниц на селе поддержала и зампред профсоюза работников агропромышленного комплекса (АПК) Галина Юрова. Она также считает, что льготу нужно сделать безусловной, так как у женщин в сельской местности повышенная хозяйственная нагрузка.

Данный законопроект уже был принят в первом чтении, а поправки ко второму принимаются до 26 июля. Предложения правительства будут рассмотрены в рабочей группе нижней палаты парламента РФ. Окончательное решение депутаты примут во время голосования в рамках второго чтения проекта, в рамках которого регламентом Госдумы запрещено менять концепцию документа. Кроме того, проект должен пройти повторную экспертизу в правовом управлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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