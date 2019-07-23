Общество

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Бюджетное учреждение «Гидрометсервис», подведомственное Росгидромету, заключило контракт со структурой госкорпорации «Ростех» на поставку геофизических приборов и инструментов на общую сумму почти 138 млн рублей. Это следует из конкурсной документации, с которой ознакомились«Известия».

Поставщиком выступит компания «Радий» (входит в «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - дочерний холдинг «Ростеха»).

Как сообщил «Известиям» генеральный директор КРЭТ Николай Колесов, поставки «Гидрометсервису» оборудования для радиозондирования атмосферы уже начались.

Система, которая называется «Полюс-С», предназначена для получения метеорологической информации - о температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра.

По словам Колесова, она позволит в два раза увеличить точность прогнозирования погоды за счет того, что радиозонд точнее измеряет температуру и чаще обновляет данные, чем используемое сейчас оборудование.

Если погрешность эксплуатирующихся радиозондов составляет от 1,2 до 2,5 градуса, что соответствует действующим требованиям Минприроды, то у новых она всего 0,6.

С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос».

Точность прогнозирования, в том числе долгосрочного, крайне важна для экономики, поскольку влияет на ВВП страны в целом, отмечают экономисты.