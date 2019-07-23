Общество

23 июля прошла очередная сессия Собрания депутатов Псковского района

В повестке дня 17-ого заседания Собрания депутатов района были два вопроса: «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Псковского района от 19 декабря 2018 года №74 «О бюджете муниципального образования «Псковский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и другие вопросы, в частности о передаче администрациями сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения администрации муниципального образования «Псковский район». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, по итогам обсуждения и голосования, все проекты решений по данным вопросам были одобрены.

Кроме этого, перед рассмотрением основной повестки дня, в соответствии с регламентом, с обращением к депутатам и руководству районной администрации выступил заместитель председателя Собрания депутатов Виктор Герасимов. Он обратил внимание исполнительной власти района на необходимость поддержания в удовлетворительном состоянии прилегающей территории к монументу «Дружине Князя А.Невского» на горе Соколиха, постоянного контроля за работой МП «Комуслуги» Псковского района, в том числе на объектах в деревне Писковичи, и расходованием средств на эту сферу, а народных избранников призвал к улучшению депутатской деятельности в строгом соответствии с уставом муниципального образования.