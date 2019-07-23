Общество

Ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской доставлен в Великие Луки

20 июля в Свято-Тихоновском соборе г.Великие Луки состоялась торжественная встреча ковчега с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, под колокольный звон, пение тропаря и величания святой блаженной Матроне ковчег с мощами торжественно внесли в храм перед началом Божественной литургии и установили в центре для молитвенного поклонения.

На паперти храма ковчег встречали настоятель Свято-Тихоновского собора г.Великие Луки иерей Александр Кононенко, духовенство и прихожане храма.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской будет пребывать в храме с 20 по 28 июля 2019 года (включительно).

Молебное пение перед святыми мощами будет совершаться по окончании Божественной литургии 27 и 28 июля.

Адрес храма: г. Великие Луки, микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1.

Напомним, что святая блаженная Матрона Московская - одна из наиболее известных и почитаемых среди православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещё до своей кончины стала известна, как молитвенница и подвижница во славу Божью. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания.

По ее молитвам совершались исцеления немощных, расслабленных, страждущих от душевных и телесных болезней. Ее пророчества и предсказания помогли многим избежать опасностей и гибели, найти верный путь в непростых обстоятельствах.

При жизни Матронушки у ее дома всегда были паломники. Люди приезжали за помощью к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. Блаженная Матрона не требовала от людей многого, но просила лишь одного - верить в Бога.

Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Могила святой Матроны позже стала местом неофициального паломничества.

2 мая 1999 года Матрона была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году состоялась её общецерковная канонизация. В настоящее время мощи блаженной старицы почивают в московском Покровском женском монастыре, куда перенесены были по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в мае 1998 года.