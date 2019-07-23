Общество

В июне в России было выдано кредитов объемом свыше 709,75 млрд рублей

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за июнь 2019 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.

В июне было выдано 3,15 млн новых кредитов общим объемом свыше 709,75 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования снизились менее чем на 1% по сравнению с прошлым июнем, когда было выдано 3,01 млн кредитов на 710,49 млрд руб.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в июне стал сегмент POS-кредитов. Количество новых кредитов выросло в годовом отношении на 14%, объем кредитования – на 18%. В июне нынешнего года было выдано 563,06 тыс. кредитов на 19,10 млрд руб., год назад было выдано 492,46 тыс. кредитов на 16,24 млрд рублей. Средний чек по POS-кредиту вырос на 3%: с 33 до 34 тыс. рублей.

Количество новых кредитов наличными выросло на 7%, а объемы выдач – на 11% по сравнению с годом назад. В июне было выдано 1,42 млн кредитов наличными общим объемом 378,34 млрд руб., годом ранее – 1,33 млн кредитов на сумму 341,18 млрд рублей. Средний чек по кредитам наличными вырос на 4%: с 256 до 266 тыс. рублей.

Общее количество новых кредитных карт выросло на 1%, при этом объемы лимитов увеличились на 13%. В июне 2019 г. было выдано 1,01 млн карт с общим лимитом 78,73 млрд руб. против 1,01 млн кредитных карт на 69,53 млрд рублей. годом ранее. Средняя сумма лимита выросла на 12%: с 69 до 78 тыс. рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 4%, объемы выдач увеличились на 10%. В июне было выдано 51,58 тыс. кредитов на 43,50 млрд руб., годом ранее банки выдали 49,58 тыс. кредитов на 39,45 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 6%: с 796 до 843 тыс. рублей.