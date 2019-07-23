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Общество

В июне в России было выдано кредитов объемом свыше 709,75 млрд рублей

25.07.2019 11:05|ПсковКомментариев: 0

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за июнь 2019 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.

В июне было выдано 3,15 млн новых кредитов общим объемом свыше 709,75 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования снизились менее чем на 1% по сравнению с прошлым июнем, когда было выдано 3,01 млн кредитов на 710,49 млрд руб.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в июне стал сегмент POS-кредитов. Количество новых кредитов выросло в годовом отношении на 14%, объем кредитования – на 18%. В июне нынешнего года было выдано 563,06 тыс. кредитов на 19,10 млрд руб., год назад было выдано 492,46 тыс. кредитов на 16,24 млрд рублей. Средний чек по POS-кредиту вырос на 3%: с 33 до 34 тыс. рублей.

Количество новых кредитов наличными выросло на 7%, а объемы выдач – на 11% по сравнению с годом назад. В июне было выдано 1,42 млн кредитов наличными общим объемом 378,34 млрд руб., годом ранее – 1,33 млн кредитов на сумму 341,18 млрд рублей. Средний чек по кредитам наличными вырос на 4%: с 256 до 266 тыс. рублей.

Общее количество новых кредитных карт выросло на 1%, при этом объемы лимитов увеличились на 13%. В июне 2019 г. было выдано 1,01 млн карт с общим лимитом 78,73 млрд руб. против 1,01 млн кредитных карт на 69,53 млрд рублей. годом ранее. Средняя сумма лимита выросла на 12%: с 69 до 78 тыс. рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 4%, объемы выдач увеличились на 10%. В июне было выдано 51,58 тыс. кредитов на 43,50 млрд руб., годом ранее банки выдали 49,58 тыс. кредитов на 39,45 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 6%: с 796 до 843 тыс. рублей.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I кв. 2019 года, снизилось в годовом отношении на 19%, денежные объемы кредитования – на 10%. За 6 мес. 2019 года было выдано 497,34 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,10 трлн рублей, год назад было выдано 615,38 тыс. кредитов на 1,22 трлн рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 12%: с 1,98 до 2,21 млн рублей.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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